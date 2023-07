Sul filo di lana la città di Aprilia riesce a confermare la presenza di una squadra di calcio nel campionato di Eccellenza, evitando così la scomparsa del calcio dilettantistico dallo stadio Quinto Ricci.

Il Centro Sportivo Primavera nell'ultimo giorno utile si è iscritto al campionato, grazie a un accordo raggiunto in extremis con l'amministrazione comunale. Un'intesa che solo 24 ore prima sembrava impossibile, dopo lo scontro frontale tra la dirigenza della società e il sindaco Lanfranco Principi. Da un lato il C.S. Primavera, come espresso chiaramente da Massimo Treiani (uno dei patron del club), chiedeva l'autorizzazione all'utilizzo dello stadio ritenendo decaduta la convenzione con l'Aprilia Racing Club (ora Ardea Racing Club), dall'altra il primo cittadino si è rifiutato di firmare il nulla osta valutando ancora valida la convenzione del concessionario, ma soprattutto temendo gli effetti di un possibile contenzioso. Alla fine le due parti hanno trovato un accordo, l'amministrazione comunale ha dato l'ok al nulla osta per l'uso dello stadio ma con una modifica e "previa accordo con il concessionario".