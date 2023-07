Il fatto Premio in comune per il giovane campione di boxe Mattia Turrin La premiazione è stata fortemente voluta in seguito ai risultati ottenuti. Il 15enne è un atleta della Boxe Latina

Questa mattina il Sindaco di Latina Matilde Celentano e l'assessore allo Sport Andrea Chiarato hanno premiato il campione di boxe Mattia Turrin e hanno annunciato che nei prossimi mesi verrà istituito l'Albo dei meritevoli. La premiazione è stata fortemente voluta in seguito ai risultati ottenuti. Mattia Turrin, 15 anni, è infatti un atleta della Boxe Latina categoria Junior, tre volte campione italiano giovanile e bronzo agli europei. I suoi risultati sono da record: su 41 incontri ha ottenuto 38 vittorie, 1 pareggio e solo 2 sconfitte entrambe maturate all'estero per cui è un pugile imbattuto in Italia. Hanno partecipato alla premiazione anche Mirco Turrin, presidente Boxe Latina e delegato provinciale della Federazione Pugilistica Italiana, e il maestro Rocco Prezioso, tecnico di pugilato. "È nostra intenzione – ha dichiarato il Sindaco Matilde Celentano – istituire un Albo dei meritevoli, dove far confluire i cittadini che si sono distinti donando lustro alla città di Latina. Penso al mondo dello sport, di cui fa parte il giovanissimo campione di boxe ricevuto e premiato questa mattina, ma anche al mondo della musica e della cultura ad esempio. Questa amministrazione ha intenzione di dare merito all'impegno di chi, con le proprio forze, con il proprio talento e con la propria tenacia è riuscito a raggiungere risultati brillanti".

