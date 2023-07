Un salto nel…. bronzo. Lo ha compiuto ieri mattina Claudia Tessitore, della Formia Atletica leggera, che nell'ultima giornata dei campionati italiani Juniores che si sono disputati a Grosseto ha portato a casa il terzo posto nella gara di salto triplo femminile. Una conferma su alti livelli per la giovane tirrenica (lo scorso anno medaglia d' argento nella medesima specialità) che a lungo ha fatto sperare in un successo, prima di dover cedere a Greta Donato (figlia d'arte dell' olimpionico Fabrizio, latinense d'origine) ed a Baofa Mitri Veso, friulana d'adozione, seconda in extremis. La 18enne diretta da Dimitri Chinappi e Vincenzo Scipione ha piazzato in apertura il balzo da 12m e 76 cm (ventoso oltre i limiti, ma comunque importante per la conferma sui suoi migliori livelli) che la piazza al comando fino a metà gara, quando in corsa rimangono solamente in otto.

Proprio al quarto salto la Donato firma il 13m e 13 cm che sarà poi decisivo per la vittoria finale, mentre il 12m ed 87cm che la congolese di Pordenone realizza al penultimo tentativo "costringe" Claudia ad accontentarsi del terzo posto conclusivo. «Ma siamo egualmente contenti perché si è espressa al meglio - commenta a fine gara il dittì Scipione - Portiamo a casa un altro alloro nazionale e speriamo che per lei possa esserci posto tra le azzurre che parteciperanno ai campionati europei di categoria». Un podio che nobilita una spedizione non esaltante per i colori pontini, visto che nei 1500 metri maschili Mario Roani, pontino della Nissolino sport, si è dovuto accontentare del quinto posto dopo una gara che sembrava alla sua portata.

Nel lancio del martello maschile il compagno di squadra Igor Krivokapic ha chiuso in settima posizione con il primato stagionale (56 m e 91 cm) mentre nel salto in lungo maschile il formiano Luca Zangrillo ha chiuso all' ottavo posto (6m e 94 cm) mettendo la parola fine ad un lungo periodo di problemi fisici.