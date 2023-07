Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia ritorna trionfante dalla Seconda Prova Nazionale del Circuito Canoagiovani, che ha raggruppato tutte le società di canoa e kayak del Centro-Sud al Lago di Mormanno (CS), il 22 e 23 Luglio.

I diciassette piccoli atleti appartenenti al Settore Giovanile hanno gareggiato sulle distanze dei 2000 e dei 200 metri, difendendo valorosamente i colori cremisi ma allo stesso tempo divertendosi, senza perdere mai di vista la parte ludica della competizione, che è fondamentale nella fase di crescita sportiva.

Sulla distanza dei 2000 metri sono nove le Medaglie conquistate, di cui sette d'Oro, una d'Argento e una di Bronzo. Nel settore femminile a conquistare il gradino più alto del podio sono state Sofia Pivotto nel C1 4,20 Allieve B, Greta Periati nel C1 Cadette B e Rebecca Caporuscio nel C1 Cadette A.

Nelle gare maschili vincono la Medaglia D'Oro Valentino Altissimo nel C1 4,20 Allievi B e Marco Ventriglia nel C1 Cadetti A, mentre la categoria C2 Cadetti B vede protagonista l'imbarcazione di Lorenzo Battistelli e di Daniele Iannarella che precede al traguardo l'altro equipaggio Fiamme Oro formato da Federico Pressato e Gabriele Paniccia, vincitori della Medaglia D'Argento. Nella stessa categoria ma in barca singola trionfa Antonio Quattrociocchi, vincitore dell'Oro nel C1 Cadetti B 2000 metri, che condivide il podio con il compagno di squadra Andrea Mandatori, Medaglia di Bronzo nella stessa gara.

Si accorcia la distanza ma si moltiplicano i prestigiosi risultati dei piccoli atleti pontini, infatti sui 200 metri sono ben venti le Medaglie conquistate e la maggior parte di queste brillano d'Oro. Per la categoria Allievi B, riservata agli anni di nascita 2011 e 2012, è Sofia Pivotto a bissare l'Oro dei 2000 metri, conquistando altri due primi posti nel C1 4,20 e nel C2 Open insieme ad Emanuele Papa, quest'ultimo vince ancora nel C2 5,20 in coppia con Valentino Altissimo, che conquista un'altro Oro nel C1 Allievi B.

Nel C1 Cadetti trionfi sia al maschile che al femminile: Rebecca Caporuscio e Greta Periati vincono la Medaglia d'Oro rispettivamente nel C1 Cadette A e nel C1 Cadette B, mentre Marco Ventriglia e Antonio Quattrociocchi si impongono in barca singola nelle rispettive categorie Cadetti A e Cadetti B, dove nella stessa gara vince il Bronzo Andrea Mandatori.

Eccellenze anche in barca multipla con lo splendido Oro nel C2 Cadetti B di Lorenzo Battistelli e Daniele Iannarella, seguiti dall'Argento di Federico Pressato e Gabriele Paniccia, questi ultimi riconfermano la loro eccellente preparazione con la Medaglia d'Oro nella Staffetta C1+C2 Cadetti B, gareggiando insieme all'altro atleta cremisi Antonio Quattrociocchi. Nella stessa gara chiudono in seconda posizione Andrea Mandatori, Lorenzo Battistelli e Daniele Iannarella. Conferme anche dai C2 Open Cadetti (imbarcazione mista formata da un ragazzo ed una ragazza della stessa categoria) dove tagliano il traguardo per primi Rebecca Caporuscio e Marco Ventriglia e condividono il podio con Greta Periati e Pietro Ficarola giunti terzi.

Successi anche in campo Allievi A Maschile, una categoria importantissima che vede sfidarsi i piccoli atleti nati nel 2013, dove Dominik Allegri torna a casa con una Medaglia d'Oro ed un quarto posto nelle due finali dei 200 metri. Buon piazzamento anche per Alessandro Lucci, alla sua prima esperienza nazionale, che chiude ottavo la finale del K1 200 metri Allievi B.

Menzione d'onore per gli Atleti DIR delle Fiamme Oro Sabaudia che con serietà, metodica, impegno e dedizione si allenano giornalmente sotto l'attenta guida del V.Sov.Tec. Vando Stefano, responsabile del settore Paracanoa. I due paratleti cremisi Valerio Catoia e Federico Albione hanno conquistato alla Gara di Mormanno rispettivamente due Ori nel K1 DIR B Maschile e altri due Ori nel K1 DIR A Maschile, ennesima conferma del grande lavoro svolto in società che permette lo svolgimento degli allenamenti "senza barriere" sia tecniche che sociali.

Si conclude così la due giorni di gare con protagonista le Fiamme Oro di Sabaudia, che si aggiudicano la Terza posizione assoluta nella classifica riservata alle Società per i risultati ottenuti sui 2000 metri.

Gioia e soddisfazione da parte del Direttore Tecnico V.Sov. La Macchia Silvio e del Tecnico Canoagiovani, l'Ass.C.C. Celebrin Davide, che con impegno e determinazione si occupa da moltissimi anni della crescita di questo importante settore. Il suo ruolo è fondamentale per la formazione dei piccoli atleti che grazie all'impegno minuzioso del Tecnico, tracciano la strada per poter essere i futuri campioni del domani e rappresentare la nostra futura fiamma olimpica.

Il prossimo appuntamento per la Canoagiovani sarà la Prova Finale e Meeting delle Regioni che si terrà a Caldonazzo (TN) dall'8 al 10 Settembre, una nuova occasione per ottenere altri risultati prestigiosi.