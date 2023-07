Alessandro Piccinelli, dopo l'esperienza a Perugia e dopo la Volleyball Nations League giocata con la Nazionale, è pronto per vestire la sua nuova maglia da libero del Cisterna Volley. La Superlega inizierà ufficialmente il prossimo 22 ottobre, con il debutto casalingo con i campioni d'Italia di Trento, e il nuovo libero dei pontini si prepara a vivere questa nuova avventura.



«Arrivo da una stagione molto lunga, iniziata con la passata Vnl e arrivata fino a quest'ultima, poi nel mezzo la preparazione al Mondiale che l'Italia ha vinto e questo mi ha aiutato a capire che bisogna sempre spingere un po' di più - racconta Alessandro - Dopo il campionato scorso con Perugia ho avuto la chance di vivere questa esperienza da protagonista: affronterò la stagione con dedizione e con la voglia di contribuire a creare un gruppo che dovrà essere capace anche di soffrire visto che siamo impegnati nel campionato più difficile del mondo. La squadra? Un mix molto bello tra giocatori esperti e giovani, questo può aiutare molto. Obiettivi? Non mi pongo mai limiti ma è difficile dire dove potremo arrivare: sono sicuro che con il grande lavoro potremo centrare i traguardi che la società ci ha messo davanti».



Anche questa estate è stata molto calda per il nuovo libero del Cisterna Volley. «Dopo il matrimonio sono subito partito per il collegiale e poi ho partecipato alla fase che s'è gioca a nelle Filippine e poi, con il proseguo della Vnl, sono sempre stato sulla corda con la possibilità di essere chiamato ancora: anche se la chiamata non è arrivata per la fase finale io sono sempre stato vicino ai miei compagni, anche dal divano di casa quando è stato necessario. Ora mi sto preparando con sedute di pesi e aspetto che arrivi la chiamata per il Campionato europeo e poi le qualificazioni olimpiche. Aspettiamo con le dita incrociate tutti questi eventi e con la massima disponibilità e voglia di dare il mio contributo, poi ci sarà la Superlega e sarà un'altra bella avventura da vivere insieme alla nuova società, al coach e allo staff tecnico e insieme ai nuovi compagni».

Coach Guillermo Falasca potrà contare su Piccinelli, un atleta che in passato ha anche vinto la medaglia d'oro alle Universiadi del 2019.



«L'estate delle Universiadi, in cui vincemmo l'oro, ha aperto di fatto un percorso importante nella mia carriera visto che ho avuto la possibilità di entrare a far parte poi della Nazionale seniores - ha concluso Piccinelli - Grande emozione anche per la vittoria del Campionato Europeo di due anni fa e poi l'avventura di Perugia dove sono sta premiato come miglior ricevitore del campionato 2021/2022».