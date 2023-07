Sarà un inizio di campionato decisamente al fulmicotone per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che il prossimo 1 ottobre farà il suo esordio nel girone "Verde" della serie A2 "Old Wild West" sul parquet del Real Mutua Torino, sicuramente una delle formazioni più accreditate in questo raggruppamento.

Questo si evince dalla prima giornata di campionato ufficializzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro: venerdì 28 luglio il resto del calendario. In tutto questo Ivan Alipiev prosegue la sua avventura italiana e vestirà nuovamente la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel campionato di Serie A2 Old Wild West, al quale prenderà parte il club pontino anche per la stagione 2023/24.