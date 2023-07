C'è tanta Gaeta nella conquista del bronzo mondiale da parte della Nazionale femminile di pallanuoto. La vittoria ottenuta a spese dell'Australia con il punteggio di 16-14 ha di fatto messo il bronzo al collo delle azzurre guidate in panchina da Marco Silipo e dal suo secondo, il gaetano Mino Di Cecca. Una città in festa per il proprio concittadino, atteso ora a Gaeta, di ritorno da Fukuoka, per una grande festa. Del resto Mino non ha mai dimenticato le proprie origini, rivendicando sempre il fatto di essere nato e cresciuto, non soltanto dal punto di vista sportivo, in una delle "perle" della provincia pontina