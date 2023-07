Una staffetta 4X200 stile libero da quinto posto. Di più non si poteva fare, o forse sì. Il dubbio, più che lecito, è insito in quella che è stata l'opaca prestazione in prima frazione di Marco De Tullio (1'47"43), decisamente al di sotto del proprio standard. E quando, pronti via, finisci per regalare secondi ai tuoi avversario, nelle onde diventa difficile poter recuperare. Così è stato per un grandissimo Filippo Megli (1'44"94) e per un ottimo Matteo Ciampi (1'44"94") arrivato a chiudere la terza frazione a ridosso dell'Australia.

«Abbiamo chiuso in 7'03"95, tre secondi in meno rispetto ad un anno fa. Tanta roba, a mio avviso, possiamo che essere contenti. Abbiamo dimostrato di essere vivi, siamo uniti e guardiamo avanti - ha tenuto a precisare ai microfoni della Rai il nuotatore di Latina - Per quanto mi riguarda, è stata la più bella gara in vasca lunga da due anni a questa parte, sono davvero contento».