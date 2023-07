Il Lady Terracina vince per la quinta volta nella sua storia lo scudetto del beach soccer femminile. Quella contro il Cagliari è stata una finale incredibile, con la formazione biancoceleste di Del Duca continuamente a rincorrere le avversarie, soprattutto in pieno recupero quando, dopo il 3-2 messo a segno per il Cagliari dalla Privitera, arrivava immediato il pareggio della Ferrazza, grandissima protagonista del match.

Il tempo supplementare non regalava altre emozioni, le regalavano a iosa, invece, i tiri di rigore che finivano per premiare il Lady Terracina a segno con Maiorca, Iannella, Penzo e, soprattutto, Galluccio, con il portiere del Cagliari che neutralizzava il tiro, ma non al punto da impedire al pallone di finire la propria corsa in fondo alla rete. E così, alle 17.44 di una domenica incredibile, a Viareggio il Lady Terracina festeggiava la conquista del tricolore