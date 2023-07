Tempo di riconferme in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket. L'ultima, in ordine di tempo, è quella di Samuele Moretti, che ha deciso di prolungare la propria permanenza iniziata la scorsa stagione indossando anche per il prossimo campionato 2023/24 la canotta della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. La grinta e la determinazione di Samuele sono emerse già nella precedente annata, è cresciuto e migliorato con il passare del tempo e questa nuova avventura nella seconda serie nazionale lo troverà pronto a dare il massimo.

«Sono molto contento di rimanere e di continuare a giocare qui a Latina. Nonostante l'anno scorso non siamo stati in grado di raggiungere tutti i nostri obiettivi, sono molto fiducioso per il progetto previsto per la prossima stagione. Sicuramente la mia scelta è stata influenzata anche dalla nomina del nuovo primo allenatore Coach Giuseppe Di Manno, che ha riposto in me molta fiducia». Il nuovo roster, dunque, si sta pian piano completando. Ora c'è grande attesa per i due americani