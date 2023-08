La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha siglato un accordo con l'atleta Borislav "Bobby" Mladenov, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2023/24. Mladenov, play/guardia, classe 2000 per 202 cm di altezza e 92 kg di peso, bulgaro di nazionalità, ma di formazione italiana, è reduce dall'esperienza con la maglia della Virtus Imola in Serie B, con cui, in 32 minuti di permanenza sul parquet, ha realizzato 15.5 punti, catturato 8.4 rimbalzi e distribuito 2.4 assist di media.

Bobby svolge a Rimini, sponda Crabs, tutto il percorso delle giovanili, debuttando anche in serie B con coach Massimo Bernardi in panchina, a seguire si sposta in Bulgaria per vestire la canotta della Levski Sofia, con cui conquista la Coppa Nazionale. Nella stagione 2020/21 c'è il ritorno a Rimini, stavolta con i colori della Rinascita Basket, dove rimane per due stagioni consecutive. Nella stagione 2022/23, da poco conclusa, ha entusiasmato i tifosi della Virtus Imola con le sue brillanti giocate.

Nella stagione che tra qualche settimana partirà ufficialmente, Mladenov approda alla corte di Coach Giuseppe Di Manno per esordire nel campionato di Serie A2 Old Wild West: «Per me è la prima esperienza in Serie A2 e sono pronto a dare il massimo per dimostrare che posso giocare in questa categoria – dichiara con convinzione Bobby – Sono convinto che Latina sia il posto giusto per me, la squadra mi piace molto e anche se non conosco tutti gli altri giocatori, ritroverò un compagno delle giovanili, Ivan Alipiev. Sarà bello giocare di nuovo insieme, stavolta in una Lega importante come la Serie A2. Sono sicuro che sarà una stagione divertente, mi sto allenando per arrivare pronto a questo importante appuntamento».