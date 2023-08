Si è svolta questa mattina nell'Aula Consiliare del Comune di Cisterna la presentazione della manifestazione "Sport in Comune", giunta alla sua seconda edizione dopo il grande successo riscosso lo scorso anno, organizzata dall'Assessorato allo sport del Comune di Cisterna in collaborazione con l'Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo della Provincia di Latina e la ASC, Attività Sportive Confederate Comitato Provinciale Latina

La manifestazione ha il patrocinio anche della Provincia di Latina.

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha portato i suoi saluti e ha ringraziato le realtà sportive che sono intervenute.

«Questa manifestazione è un connubio perfetto tra la nostra comunità e lo sport per promuovere le realtà sportive della nostra città, ed è anche un'iniziativa che vuole fare da traino per gli esercenti che potranno beneficiare dell'attrattiva sportiva che porterà un gran numero di persone nel centro cittadino – hanno dichiarato l'assessora allo sport e alla scuola Emanuela Pagnanelli, la delegato al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino e l'assessore alle attività produttive Emiliano Cerro –. "Sport in Comune" si compone anche di eventi inclusivi che vanno ad arricchire il cartellone della rassegna "Cisterna Estate 2023", con la partecipazione di società che insistono fuori dai nostri confini comunali, proprio come lo sport deve insegnare a fare, abbracciare e includere più persone possibili. Fiore all'occhiello sarà la Corsa dei Quartieri che lo scorso anno ha visto coinvolte 5 squadre sportive mentre in questa seconda edizione le squadre sportive saranno 8».

«Questa bellissima iniziativa vuole promuovere le attività sportive per legarle al turismo sportivo e richiamare l'attenzione della cittadinanza in modo tale da animare il centro cittadino – ha detto la delegata dell'Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo della Provincia di Latina Gaetana Capasso –. L'Osservatorio per lo sport che rappresento ha sempre avuto come obiettivo quello di valorizzare le realtà sportive virtuose e gli Enti locali che le favoriscono con profonda sensibilità. Siamo felici di poter sposare la seconda edizione di questa manifestazione ricca di eventi e di partecipazione a Cisterna».

"Sport in Comune" parte oggi pomeriggio dalle ore 18 alle ore 24 con la dimostrazione della Nuova Futura Basket, che sarà in piazza XIX Marzo anche domani, sabato 5 agosto.

Domenica 6 agosto sarà la volta della Corsa dei Quartieri alle ore 19, che interesserà il tratto sud di Corso della Repubblica.

Giornata ricca di eventi quella di sabato 26 agosto a partire dalle ore 20:30. In piazza Aurelio Saffi ci sarà la California Fitness Gym; in piazza Silvio Pellico il Doganella Calcio; in piazza Amedeo di Savoia il Buffalos American Football Team; in piazza XIX Marzo il Cisterna Calcio.

Domenica 27 agosto sempre a partire dalle ore 20:30 in piazza Silvio Pellico ci sarà l'esibizione del Doganella Calcio; in piazza XIX Marzo il Kiwi's Rugby Cisterna; nel tratto centrale di Corso della Repubblica davanti alla sede della Polizia Locale, il Cisterna Calcio.

Denso di appuntamenti il calendario del mese di settembre di Sport in Comune.

Venerdì 1° e sabato 2 settembre intera giornata dedicata alla Fortitudo Basket che sarà in piazza XIX Marzo dalle ore 10 alle ore 24; sempre sabato 2 settembre in piazza Aurelio Saffi alle ore 20:30 esibizione della ASD Ginnastica Astrea.

Domenica 3 settembre alle ore 20:30 sarà ancora la volta della Fortitudo Basket in piazza XIX Marzo; della Body Lab Gym in piazza Amedeo di Savoia; della Conit Calcio A5 in piazza Aurelio Saffi.

Venerdì 8 settembre a partire dalle ore 20:30 in piazza Aurelio Saffi manifestazione della New Body Evolution SSD e della SS Lazio Pesistica ASD; nel tratto centrale di Corso della Repubblica davanti alla sede della Polizia Locale, la Cisterna Volley, la neonata società che milita nella Superlega di pallavolo maschile.

Sabato 9 settembre alle ore 20:30 in piazza XIX Marzo il Kiwi's Rugby Cisterna; in piazza Aurelio Saffi la scuola di danza Hot Feet Dance; nel tratto centrale di Corso della Repubblica davanti alla sede della Polizia Locale, la ASD Skating Club Efera.

La manifestazione si chiuderà domenica 10 settembre con l'esibizione alle ore 20:30 del Troiani Team in piazza Aurelio Saffi.