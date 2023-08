Adorata Francia verrebbe da dire. Sicuramente piena di bacini di gara molto invitanti, dai quali tirare fuori il massimo in fatto di performance. Da maggio ad agosto, inutile nasconderlo, è stato un susseguirsi di emozioni per la nostra Giulia Zaffanella, nata a Roma il 26 febbraio del 2005, ma pontina a tutti gli effetti, "figlia" di Latina come di Sabaudia e della sezione giovanile delle Fiamme Gialle. Prima a Da Brive la Gaillarde, sede degli Europei Junior, con l'oro conquistato con il quattro di coppia Under 19 femminile, poi sabato mattina sul bacino olimpico di Vaires-sur-Marne, dove il remo azzurro e mondiale sarà protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal 27 luglio al 3 agosto, dove con il quattro con ha portato a casa uno splendido argento.