Parte con una medaglia di bronzo la seconda fase dei campionati italiani di nuoto, riservata alle categorie Cadetti e Juniores, che si stanno disputando a Roma e che già hanno dato soddisfazioni di rilievo ai colori provinciali. E' il metallo pregiato che porta a casa Beatrice Merico, della Rari Nantes Aprilia, dopo la gara dei 200 dorso femminili Cadette che l'ha vista protagonista sin dalle prime battute. Scesa in acqua con il secondo tempo (2'15"45), la pontina campionessa regionale anche sulla mezza distanza, ha combattuto testa a testa con Benedetta Scalise, poi vincitrice, e l'altra coetanea Helena Musetti, andando a chiudere con un 2'14"69 che ha migliorato ancora la sua prestazione personale confermando indirettamente di aver gareggiato davvero sui suoi migliori livelli.

Terza piazza che "eguaglia" di fatto quanto già accaduto nella giornata d'esordio, quando fu Ginevra Bagaglini, del Campus Primavera Aprilia, a portare a casa un terzo posto nei 400 misti Ragazze, aprendo nel modo migliore la rassegna tricolore. Meno bene sono andate le cose nella gara dei 200 dorso juniores, prova nella quale Giulia Parlapiano, in forza al Latina Aquateam, scendeva in acqua con il secondo tempo assoluto; invece complice anche la pioggia che ha fatto capolino sullo stadio del nuoto (le gare sono state sospese per circa mezz'ora) la dorsista del capoluogo è rimasta lontana dalle prime, terminando la finale in nona posizione. La serie pomeridiana delle sfide "decisive" era iniziata con la presenza di Giulia Bagaglini, del Campus Primavera Aprilia, tra le migliori dei 400 stile libero Cadette a seguito della qualificazione ottenuta in batteria grazie al nuovo personale di 4'21"83; in finale la nuotatrice pontina si è dovuta accontentare dell' ottavo posto conclusivo