Storie di sport da tramandare ai posteri, che raccontano di due ragazzi pronti a prendersi l'Europa e l'Italia rispettivamente con la maglia della nazionale Under 16 e con quella di Napoli.

Ragazzi di Latina, figli di una "scuola" cestistica tra le prime in Italia, la Smg. Maikcol Perez e Stefano Saccoccia sono quanto di meglio, negli ultimi anni, la nostra "terra cestistica" ha prodotto. Hanno radici profonde, radicate al Tennis Club Nascosa, in quel "PalaRisaliti" che è la casa della Smg.

Orange, insomma, dalla testa ai piedi, prima di spiccare il volo verso altri lidi: Orange1 Bassano per Perez, Basket Napoli per Saccoccia.



Guai, però, a dimenticare chi li ha "messi in piedi", al punto da farli camminare sul parquet come si conviene a chi è destinato a diventare un grande della "palla a spicchi". Perez e Saccoccia, da questo punto di vista, hanno tutte le credenziali per togliersi delle belle soddisfazioni e per regalare al cronista di turno la possibilità di continuare a far scorrere la biro sul foglio bianco per altre 10, 100, 1000 storie.

Ieri, per esempio, i nove punti messi a referto con una "bomba", a nostro avviso di vitale importanza visto l'andamento del match in quel momento del terzo periodo di gioco, hanno contribuito alla vittoria dell'Italia Under 16 sulla Germania. La quinta consecutiva degli "azzurrini" consente a Perez e compagni di conquistare il pass per i Mondiali Under 17 in programma il prossimo anno in Turchia.