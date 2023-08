L'Italia sul secondo gradino del podio. Lui, il nostro Maikcol Perez, sul tetto d'Europa. Di diritto nel miglior quintetto dell'Europeo Under 16 che si è chiuso nella tarda serata di domenica con la sconfitta dell'Italia (77-68) per mano della Spagna.



Miglior marcatore dell'Italbasket è stato Diego Garavaglia con 19 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra anche Adrian Mathis con 13 punti. Maikcol Perez, autore di 10 punti e 8 rimbalzi, è stato inserito nel miglior quintetto dell'Europeo.

Grande felicità in casa Perez, ma anche dalle parti del "PalaRisaliti" al Tennis Club Nascosa, quartier generale della Smg Latina, società che ha plasmato nel migliore dei modi il ragazzo sin dai tempi del minibasket, fino alla cessione a Bassano la scorsa estate.

Perez, però, rappresenta il fiore all'occhiello di una scuola cestistica, quella "orange", tra le migliori in Italia. Lo dicono i numeri relativi alle finali nazionali alle quali le varie squadre hanno preso parte, ma soprattutto i ragazzi lanciati nel panorama cestistico che conta, non ultimo Maikcol Perez, destinato a varcare l'Oceano molto presto.



Era stato devastante contro la Francia in semifinale, si è ripetuto anche ieri sera, ma questa volta il suo apporto non è bastato per salire sul gradino più alto del podio.

«E' stata una finale bella, dura. Come ce l'aspettavamo – ha tenuto a precisare a fine gara coach Mangone – contro la squadra migliore del torneo. La Spagna ci ha tolto fluidità in attacco, merito loro. E' mancato qualche tiro importante, nei momenti in cui potevamo definitivamente portare la gara dalla nostra parte. Bisogna fare tanti complimenti alla Spagna, sul nostro +5 hanno dovuto tirar fuori 3 minuti di altissimo livello. Siamo dispiaciuti per la sconfitta, ma abbiamo disputato un grande, Europeo, in cui abbiamo proposto una pallacanestro di condivisione, di tiro, di fiducia e voglia di divertirci. Ci manca ancora un pezzettino, per farci trovare pronti per il prossimo impegno, che è il Mondiale Under 17 2024».