Ruggero Tita del IV Nucleo Atleti Fiamme Gialle di stanza a Gaeta e Caterina Banti si confermano una certezza assoluta dello sport italiano e chiudono nel migliore dei modi una settimana esaltante nelle acque olandesi di Den Haag (L'Aia), gestendo alla perfezione la Medal Race decisiva e mettendosi al collo la medaglia d'oro nel Nacra 17 ai Campionati Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate. La fenomenale coppia azzurra bissa dunque il trionfo iridato ottenuto l'anno scorso in Nuova Scozia (Canada) e si laurea Campione del Mondo per la terza volta, dopo i successi del 2018 e del 2022. Il timoniere trentino e la prodiera romana continuano così a detenere contemporaneamente il titolo olimpico, mondiale ed europeo nel catamarano volante misto.

Dopo un avvio di stagione privo di acuti, Tita-Banti sono stati in grado di alzare l'asticella nel momento più importante conquistando in un colpo solo l'oro iridato e il pass olimpico non nominale per i Giochi di Parigi 2024. L'imbarcazione tricolore ha fatto il vuoto nelle prime tre giornate, con un'impressionante sequenza di otto vittorie in nove regate di flotta, per poi limitare i danni a inizio Gold Fleet e piazzare l'allungo definitivo ieri con due primi ed un terzo posto parziali.