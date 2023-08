L'HC Cassa Rurale Pontinia sarà impegnata da oggi nella quinta edizione del torneo internazionale Città del Redentore. La formazione guidata da coach Antonj Laera, che sta svolgendo la sua preparazione presso il palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia, potrà confrontarsi con altre formazioni italiane di alto livello e altre internazionali.



«Partecipiamo con grande piacere a questo torneo internazionale, il più importante che si disputa in questo periodo, è un appuntamento al quale teniamo e mi fa piacere ringraziare gli organizzatori anche a nome della società visto che da giugno ci hanno coinvolto e di questo siamo molto felici – spiega Giovanni Nasta, il direttore tecnico del Pontinia – L'appuntamento vede la partecipazione, oltre ai team internazionali, anche di squadre del nostro campionato come Salerno ed Erice».

Per la formazione pontina sarà una grande occasione per testare, in configurazione gara, il livello della squadra sebbene ci sarà ancora molto da lavorare in vista della ripresa delle partite ufficiali. «Nel torneo femminile, che si giocherà con un girone all'italiana con gare di sola andata, c'è attesa per vedere all'opera la formazione norvegese della Nit-Hak Håndballklubb. Per il sodalizio nordeuropeo, fortemente voluto da Roberto Deiana, si tratta della prima volta in Sardegna – spiegano gli organizzatori dell'Handball Athletic Club Nuoro – Per le sue giocatrici, dunque ci sarà anche da adeguarsi alle poco abituali temperature estive del isola. Tra le big anche la squadra francese della Sambre-Avesnois Handball (N1), e le italiane PDO Salerno e l'Handball Club Cassa Rurale Pontinia».

Da oggi e sino a domenica l'impianto di Nuoro sarà letteralmente invasa dai migliori atleti di pallamano a livello internazionale. Il team campano del Salerno allenato dal riconfermato tecnico Francesco Ancona è Campione d'Italia in carica e resta, ad oggi, la squadra più titolata dello stivale.