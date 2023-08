Dopo Bonadio, anche Giannessi. Ora i derby, match sempre molto particolari e sensibili, stanno arricchendo il cammino di Giulio Zeppieri nel tabellone di qualificazione di questa edizione dell'Open degli Stati Uniti.



Nella metà del giovedì pomeriggio italiano, sul campo numero 8 di Flushing Meadows, il tennista di Latina ha avuto vita facile contro lo spezzino Giannessi (6/3 6/4 il punteggio maturato in 61'), già sconfitto nettamente in questa stagione a Sanremo, ma sulla terra battuta e ieri rispedito al mittente grazie ad una condotta di gara impeccabile. Venerdi, nel turno decisivo per l'ingresso nel tabellone principale di questa quarta ed ultima prova dello Slam, Zeppieri affronterà il francese Enzo Couacaud