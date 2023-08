Cisterna Volley e il tecnico Guillermo Falasca potranno contare anche sulla qualità e sulla potenza di Aleksandar Nedeljkovic, centrale della Nazionale della Serbia attualmente impegnata nel Campionato europeo maschile. Il centralone, che in patria chiamano il Colosso, è alto 205 centimetri, mura a tre metri e trentacinque centimetri e schiaccia a tre metri e cinquanta centimetri. Insieme a Pavle Peric, protagonista nella vittoria in tre set della Serbia con la Svizzera (top scorer con il 68% in attacco), Nedeljkovic è un altro titolare della formazione serba. Con il Colosso e Peric sale così a quattro il numero di giocatori del Cisterna Volley impegnati nei campionati europei in corso di svolgimento: con la Turchia c'è Efe Bayram e con la Spagna Jordi Ramon Ferragut.