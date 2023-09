Sorride ancora la vela del Golfo di Gaeta. Sorride per il terzo titolo italiano consecutivo (quinto in carriera) portato a casa da Ferdinando Colaninno, che in coppia con Enrico Chieffi ha centrato il tris tricolore in classe Star dopo le affermazioni del 2021 e del 2022.



A bordo dell'imbarcazione "Clan", lo specialista tirrenico ed uno dei senior degli sports acquatici del territorio, già olimpionico di Sydney 2000, in coppia con l'ex tattico del Moro di Venezia sono saliti sul gradino più alto del podio a chiusura del campionato italiano disputato nelle acque di Viareggio, prendendo il largo nella seconda delle tre giornate di gare, quella che ha permesso loro di superare nella classifica "tricolore" (la competizione era di carattere Open, che ha consentito la presenza di diverse e qualificate imbarcazioni straniere, tra le quali anche quella del tedesco Hubert Merkelbach, ex campione europeo, e dei greci Papanathasiou-Stelios, che hanno all'attivo cinque partecipazioni alle Olimpiadi, già in allenamento per il campionato mondiale di specialità in programma a metà settembre nelle acque toscane di Scarlino) di nove lunghezze Valerio Chinca ed Andreini su "Tambu" e di ben tredici punti Giampiero Poggi e Davide Mugnaini su "Seven Stars".



E la festa pontina sarebbe stata completa se non fosse stato per lo sfortunato quarto posto del quale si è dovuto accontentare Federico Colaninno, lo "junior" di famiglia, che al largo di Porto Ercole ha chiuso ai piedi del podio (un solo punto di scarto rispetto alla terza piazza) la prova valevole per la World League di classe Melges 20, disputata con l'equipaggio di "B.lex", timonata da Benedetta Iovane. Piazzamento che è arrivato dopo una giornata conclusiva decisamente poco felice rispetto alle precedenti.