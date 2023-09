Lutto nel mondo del baseball "È un giorno triste per Nettuno ma soprattutto per il baseball nettunese. Dopo una strenua lotta è venuto a mancare Luigi Noro, figura storica del baseball verdeazzurro, per anni segretario e consigliere della società del Nettuno B.C. La nostra società tutta, si stringe alla famiglia in un forte abbraccio. Ricorderemo "Giggi" come grandissimo tifoso del Nettuno e massimo conoscitore del baseball. Per tutti coloro che vorranno rendergli l'ultimo saluto, i funerali si svolgeranno domani pomeriggio presso la Chiesa del Sacro Cuore di Nettuno alle ore 15.00". Questo il messaggio di cordoglio e ricordo dalla società del Nettuno B.C.