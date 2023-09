Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si conclude il ciclo di tre amichevoli in una settimana disputando lo scrimmage di prestigio con la VL Pesaro che partecipa al massimo campionato italiano di pallacanestro.

L'amichevole è stata giocata sul parquet del PalaCingolani-Pierini di Recanati, in occasione della prima edizione del Memorial Attilio Pierini di fronte a una discreta cornice di pubblico.

Affrontare una squadra di categoria superiore come Pesaro è sicuramente stimolante, ma richiede anche un grande dispendio di energie data la maggiore fisicità degli atleti.

Per i nerazzurri si è trattato comunque di un buon allenamento, che ha dato ulteriori opportunità allo staff tecnico per vagliare i passi in avanti compiuti rispetto all'inizio della preparazione, ma anche alle precedenti uscite: «E' stato un buon allenamento, dopo una partenza difficile abbiamo trovato comunque degli spunti interessanti nonostante l'evidente gap fisico – conferma il capo allenatore della Benacquista, Giuseppe Di Manno – Pesaro ha tirato con un'altissima percentuale da 3 punti per tutta la partita e si è vista la differenza di categoria nel risultato finale, abbiamo comunque avuto un'ottima reazione nel terzo quarto che siamo riusciti a giocare alla pari».