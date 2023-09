Matteo Sartori vola a Parigi con il "suo" e di Luca Rambaldi, anche lui Fiamme Gialle, doppio. La stessa barca con quale il padre Alessio, nel 2012, conquistò l'argento ai Giochi di Londra in coppia con Romano Battisti. Fiamme Gialle all'epoca, Fiamme Gialle ora: una storia che si ripete e che trova terreno fertile nella splendida gara del duo gialloverde capace di domare una difficoltà iniziale prima di arrivare dietro l'Olanda e davanti alla Cina, ma soprattutto a Parigi 2024. Domenica 10 settembre, poi, ci sarà modo e tempo per pensare a qualche metallo, magari anche a quello più prezioso, ma intanto il doppio ha fatto sino in fondo il proprio dovere conquistando, al momento, la quarta carta olimpica del canottaggio italiano.