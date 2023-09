Sbarca a Terracina la "Festa dello Sport", in programma sabato 16 e domenica 17 settembre 2023. Il format, ideato da Opes Latina, si accresce e mette nuove radici per portare una ventata di novità e numerose attività sportive per una kermesse imperdibile in occasione dello SportCity Day.

"Saranno due giornate di convegni, esibizioni, dimostrazioni e musica per promuovere tutte le discipline, amatoriali e agonistiche, che sono presenti nel nostro territorio, ma anche un'occasione per divertirsi, incontrarsi e vivere insieme con la consapevolezza che lo sport per noi rappresenta un importante strumento di partecipazione e integrazione - commenta l'Assessore allo Sport del Comune di Terracina Alessandra Feudi - Ci tengo a ringraziare tutti quanti hanno collaborato e creduto in questa iniziativa. Vi aspetto alla Festa dello Sport perché lo sport è vita ed è giusto promuoverlo".

L'evento, realizzato con il contributo del Comune di Terracina, si realizzerà all'interno del Parco "La Pineta" e spiaggia adiacente, che saranno sede di spettacolo, musica, divertimento e tanto sport.

"La Festa dello Sport è alla sua edizione zero nel Comune di Terracina, ma vanta uno storico di quindici anni di esperienza nel capoluogo pontino, dove ogni anno raduna centinaia di sportivi, associazioni e pubblico, con spettacoli di ogni disciplina, musica, esibizioni – commenta il presidente di Opes Latina, Daniele Valerio. Non solo permetterà di godere di due giorni all'insegna dello sport, ma offrirà massima visibilità a tante associazioni sportive".

Dalle 16 alle 20, per due giorni, sarà offerto uno spettacolo a cielo aperto, con la possibilità di effettuare prove gratuite e di approcciarsi a nuove discipline. Protagoniste tante associazioni, delle quali molte locali, che hanno accolto positivamente l'iniziativa.

Tra loro, hanno già confermato la presenza: Taekwondo Hwarang-Silla, DFG Lab, Asd Dama Latina, LatinAutismo, Terracina Basketball, Latina Calcio Balilla, Volley Terracina, Asd Le Orme di Jack Gruppo Cinofilo, Rete Solidale, Avpt Workout Lab, Asd Terracina Team, Terracina Beach Soccer, School Anxur Terracina, Terracina Calcio 1925, FIB delegazione di Latina, Fitness Center Stars Club, Scuola Taekwondo Terracina 1984, Asd Inverted Lab, Hammer Team e campione del mondo Mauro Cerilli, Arco Club Terracina, Academy Terracina Basketball, Pallavolo Futura Terracina, Lady Beach Soccer Terracina, Asd Beach Biglie Terracina, Asd Olimpia Terracina, Asd Terracina Vela e Primo Circolo Remiero Velico.

Dunque saranno davvero molte le attrattive offerte grazie alla presenza di Taekwondo, Dama, Basket, Calcio Balilla, Tennis Tavolo, Volley, Cinotecnica, Fitness Workout, Beach Volley, Beach Soccer, Beach Bocce, Zumba, Pole Dance, MMA, Tiro con l'Arco, Mantrailing, Beach Biglie, Vela, Talk Show Letterario dedicato allo sport e tanto altro.

La Festa dello Sport rientra tra gli appuntamenti del terzo Sportcity Day, l'evento che domenica 17 settembre 2023 celebrerà lo sport in contemporanea in 140 città. Sarà un momento straordinario che permetterà a migliaia di persone in tutta Italia, da nord a sud, di praticare sport liberamente nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani. Un modo di vivere la cultura del movimento, un'offerta variegata e completa permetterà ad oltre 200.000 cittadini di cimentarsi gratuitamente in tantissime attività sportive.