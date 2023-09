Buona la prima per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, nella palestra del "Vittorio Veneto" a Latina, ha superato, non senza qualche difficoltà, la Luiss Roma nella prima partita di Supercoppa: 95-85 il finale. Gara equilibrata nei primi due quarti di gioco con la squadra capitolina, almeno inizialmente, ad approfittare di una difesa un tantino "allegra" dei padroni di casa. Badmus e Miska facevano il bello e cattivo tempo, mentre Gaines, dopo i primi 6', tornava in campo soltanto nella metà bassa del secondo quarto. Cresceva di fatto Alipiev che prima dell'intervallo trovava modo e tempo per supportare a dovere Latina nella prima fuga, ma la tripla a fil di sirena di Cucci riavvicinava (49-46) la Luiss alla Benacquista.



Dagli spogliatoi uscivano meglio i capitolini, capaci di mettere insieme un parziale di 2-8. Gaines si vedeva poco e la "bomba" di Cucci a metà del terzo quarto, portava la Luiss avanti di cinque: 58-63. A questo punto era Mladenov a prendersi la scena ed il suo adoperarsi oltre alla "bomba" a fil di sirena di Parrillo, portava Latina a chiudere il periodo avanti di sei: 75-69.

Gaines, a questo punto, faceva vedere qualcosa del proprio repertorio. Due "bombe" lo consegnavano al match sino a quel momento un tantino impalpabile, ma in casa nerazzurra a fare la differenza era Romeo, decisamente MVP della sera.



Latina cambiava radicalmente volto nell'ultimo periodo di gioco, trovando canestri importanti anche Cicchetti, miglior marcatore in casa nerazzurra. La Luiss accusava il colpo nonostante i 20 punti all'unisono di Badmus e Miska. Provava, di fatto, a restare nel match, ma senza riuscirci e Latina ne approfittava per vincere il match.

Latina Basket - Luiss Roma 95 - 85

(25-25; 24-21; 26-23; 20-16)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Amo, Gaines 15, Romeo 11, Moretti 6, Fall 7, Mladenov 7, Alipiev 14, Parrillo 17, Cicchetti 18, Viglianisi ne, Collazo ne, Tarozzi ne. Coach Di Manno. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico F.

Luiss Roma

Fallucca 5, Jovovic 2, Badmus 20, Miska 20, Legnini 3, Barbon 3, D'Argenzio 6, Murri, Villa 3, Cucci 19, Salvioni 4. Coach Paccariè. Vice Esposito. Assistente Righetti.

Arbitri Rudellat Marco di Nuoro, Lupelli Lorenzo di Aprilia (LT), Di Martino Vincenzo di Santa Maria la Carità (NA)

Basket, A2 maschile