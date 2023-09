È stata una vera e propria festa dello sport e della condivisione. La quarta edizione del Palio dei Borghi della Città di Latina, organizzata dall'Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo di Latina, in collaborazione con Asc Sport e con il patrocinio del Comune di Latina, è stata un successo: il pubblico, assiepato nel cuore del capoluogo, ha tributato applausi e ha gradito molto il format sempre più divertente della manifestazione, mentre i partecipanti si sono cimentati in una sfida divertente ma anche molto sentita. «Ormai il Palio dei Borghi è diventata una manifestazione che è entrata di diritto negli appuntamenti immancabili della città ed è un piacere poter assistere a questo successo di pubblico e di partecipanti: apprezzo molto il lavoro svolto dagli organizzatori e mi fa piacere che ci sia questo coinvolgimento in città» ha spiegato il sindaco Matilde Celentano prima di dare il via alla partenza della gara. Uno dei momenti più emozionanti è stato l'arrivo della squadra Mondo Disabili Future, un'organizzazione dedita al volontariato con ragazzi affetti da disabilità, che ha visto l'ultimo frazionista il professor Adriano Percoco che, come al solito, ha sostenuto il proprio figlio Fabrizio che ha potuto correre con i pattini: al loro arrivo il pubblico ha tributato un lungo ed emozionato applauso.

«È molto importante portare avanti manifestazione come questa che alimentano un legame importante tra il centro della città e i borghi - ha sottolineato Annalisa Muzio, assessore all'urbanistica del Comune di Latina e motore di questa manifestazione fin dalla sua ideazione - Lo sport unisce e anche la solidarietà deve avere un ruolo importante per creare un'armonia che possa consolidare questo tipo di attività. Il Palio dei Borghi è un momento di grande legame che pone i borghi sempre più vicini alla città, come i petali di un grande e bellissimo fiore». Prima della manifestazione ci sono stati tre momenti molto graditi dal pubblico: la camminata sportiva di Viviana Bisegna, lo spettacolo degli sbandieratori Leone Rampante di Cori e le Majorettes Blue Twirling di Latina. «Quando lo sport e il divertimento si uniscono possono nascere cose veramente interessanti e il Palio dei Borghi è l'esempio lampante di questo - ha aggiunto Gianluca Marchionne, presidente di Asc Sport e dell'Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo - Siamo molto soddisfatti del grande successo di questo appuntamento che si sta consolidando e, soprattutto, sta crescendo negli anni: ormai è diventato un appuntamento fisso per la gente di Latina e dei Borghi. Posso dire che nelle squadre si sta creando una sorta di legame nella rivalità, questo può sembrare un contro senso ma in realtà è proprio il motore che sta facendo crescere questo evento e sono sempre più felice di come questo spirito di campanilismo poi possa creare un legame sempre più forte tra i borghi e il centro della città». Prima della partenza hanno portato il proprio saluto anche Claudio Di Matteo, presidente della Commissione sport e cultura, e l'europarlamentare Matteo Adinolfi.

La gara è stata ricca di capovolgimenti di fronte e, dopo una serie di sorpassi e controsorpassi (specie tra Borgo Podgora e Borgo Carso), alla fine l'ha spuntata Borgo Isonzo che ha alzato il trofeo che era detenuto da Borgo Podgora. La vittoria di Borgo Isonzo è arrivata fermando il cronometro sul tempo di 20'43'', precedendo di 33 secondi Borgo Podgora (21'15'') e di un minuto Borgo Grappa (21'43''). Ai piedi del podio s'è piazzato Borgo Carso, seguito da Borgo Sabotino, Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Piave, Borgo Faiti, Borgo San Michele mentre l'ultima piazza (tra gli applausi) è andata a Mondo Disabili Future. Il premio speciale Bar Sezzi, agli atleti più veloci è andato a Lucrezia Laurenza (Borgo Isonzo) e Gabriele Carraroli (Borgo Podgora). Gli organizzatori ringraziano per il supporto: Edilcommerciale Sabotino, Sport '85 e Musichrome. L'evento è stato presentato da Giuseppe Baratta, ecco l'elenco complessivo dei partecipanti: Borgo Podgora: Roberta Nicosanti, Fabio Bartolomucci, Fabiana Segala, Cristian Chinaglia, Marta Pandozi, Gabriele Carraroli. Borgo Carso: Elena Giuliani, Mirko Tramet, Katia Addonisio, Andrea Natoni, Stefania Pasquariello, Piercarlo Lava. Borgo Grappa: Daniela Belamio, Gianmarco De Vellis, Elisa Fabietti, Andrea Mercuri, Eleonora Raponi, Domenico Ponsillo. Borgo Santa Maria: Federica Bordin, Gabriele Zanchetta, Floriana Coletta, Marco Pregnolato, Katia Marrandino, Leonardo Bordin. Borgo Montello: Agnieska Wojtal, Daniele Visentini, Maria Ida Lenti, Tiziano Alibardi, Chiara Zoppelaro, Davide Mangiapelo. Borgo Isonzo: Alessia Tartaglione, Francesco Favaro, Roberta Andreoli, Tommaso De Marchis, Lucrezia Laurenza, Marco Zorzo. Borgo Piave: Maria Cuccaro, Alessandro Praticò, Milena Guerra, Fabio Mangion, Rita Lanzetta, Nicola Forchia. Borgo Sabotino: Antonella Andriollo, Andrea Troisi, Cinzia Fabbri, William Moretto, Giada Cucchiarelli, Gianluca Zufferli. Borgo San Michele: Maria Martina Vigliante, Devis D'Arpino, Giovanna Tranquilli, Lutano Raineri, Ilaria Rosella, Elio Pulciani. Borgo Faiti: Arianna Letizia, Paolo Scapin, Federica Nardi, Massimo Frighi, Daniela Spada, Federica Scapin. Mondo Disabili Future: Milena Guerra, Furio Gaetano, Barbara Gobbo, Marco Pregnolato, Onofrio Santino Alfieri, Percoco Adriano e Fabrizio.