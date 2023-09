Manca poco alla partenza di un grande evento sportivo ciclistico su strada. Ormai è un'anno che Davide Perna, nativo di Sezze, si allena per provare a scalare un'altezza come l'Everest: 8848 metri.

Il percorso è stato disegnato a regola d'arte su una strada di Sezze, via Montagna per la cronaca.



Il prossimo 16 Settembre Davide e il suo staff fatto di amici partirà alle 8 e inizierà a buttare sudore e kilocalorie per percorrere il dislivello per 134 volte.

Davide Perna è un trentenne con moglie e figlia sempre al seguito della sua ricerca di gloria sportiva in sella ad una bicicletta. Ragazzo di grandi valori di amicizia sempre a disposizione di tutti.

Pronto con lo sport amatoriale ciclistico a ribadire che con il carattere e il cuore si può far tutto, basta avere la testa libera e concentrata verso l'obbiettivo.

Un ragazzo che già si è messo negli anni scorsi a disposizione per la propria squadra per battere record simili, ma il 16 settembre toccherà a lui andare oltre le proprie possibilità e scrivere a chiare lettere il suo personale record.

Davide che si alterna tra il suo lavoro in fabbrica presso Ompi Latina, in turni anche notturni e questo ci fa ragionare su quanto sia grande il sacrificio di allenarsi per questo evento che farà per avvicinare i concittadini di Sezze e quelli di Latina presso la via Montagna, pronti dare forza e sostegno a Davide. Forza sulle gambe, battiti di cuore e mente libera gli permetteranno, sono in tanti a crederlo, di superare gli 8848 metri. Non resta, dunque, che attendere il prossimo 16 settembre e, perché no, fare il tifo per questo personaggio di Sezze desideroso di salire alla ribalta con questa impresa.