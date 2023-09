Una vera e propria impresa per i cinque nuotatori master in forza all'Aprilia Sporting Village, che si sono preparati tutta l'estate per attraversare lo stretto a nuoto.

Forti emozioni che hanno accompagnato per tutti i 3,5 chilometri, gli atleti che il 10 settembre hanno attraversato lo stretto che separa la Sicilia dalla Calabria, mettendo in collegamento il Tirreno con lo Ionio. E' un'area fortemente sismica e attraversata da correnti, difficili da domare. Ma per gli atleti Master come il capitano Giuseppe Marino M50, Vania Siciliano M50, Fabio Malvati M35, Giuseppe Giacalone M55 e Alessio Anastasi M50, ci sono sfide cha vanno oltre la competizione delle gare, mettendosi sempre alla prova, facendo del coraggio e della determinazione il loro punto di forza.

Attraversare lo stretto di Messina, non è cosa facile, dove bisogna dimostrare non solo una forza fisica, ma soprattutto, la capacità di dimostrare calma ed equilibrio psicofisico, per affrontare le sfide impreviste che l'ambiente marino può presentare.