Il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato "Fiamme Oro" di Sabaudia continua l'ascesa verso l'ormai consolidato dominio nel mondo remiero grazie ai successi degli Atleti di Canottaggio e Canoa, protagonisti indiscussi di una intensa settimana di gare, trascorsa tra Belgrado, Poznan e Caldonazzo.

L'appuntamento iridato per il Settore Canottaggio ha visto trionfare i nove Atleti cremisi convocati in azzurro dal DT Cattaneo, i quali hanno conquistato un Oro, un Argento, quattro Pass Olimpici e altrettanti piazzamenti importanti che aprono uno spiraglio sulla seconda tranche di qualificazione che si terrà a fine Maggio 2024 a Lucerna.

La Medaglia d'Oro porta la firma dell'Ass. Ruta Pietro Willy: il trentaseienne comasco, con un palmarés senza eguali coronato da un Bronzo Olimpico a Tokyo 2020, ha vinto il 4 di Coppia Pesi Leggeri insieme ai giovanissimi Tonelli, Demiliani e Borgonovo.

Lo splendido Argento è opera dell'Ag. Niccolò Carucci nella barca Olimpica del 4 di Coppia Senior, insieme a Gentili, Panizza e Chiumento. Gli alfieri azzurri, reduci dal Bronzo Mondiale del 2022, hanno migliorato il loro risultato conducendo una gara magistrale con un finale mozzafiato e regalando anche il Pass Olimpico all'Italia.

Carta Olimpica conquistata anche dal Due Senza Senior, barca tinta solo di colori cremisi grazie alla formidabile coppia Ag. Comini Davide e Ag. Codato Giovanni, e dal Doppio Senior Femminile composto dall'Ag. Buttignon Stefania e dalla Torinese Crosio. Le due azzurre vincendo la Finale B hanno prenotato un posto in corsia per Parigi 2024. Altri piazzamenti importanti arrivano dall'Ass. Cesarini Federica, Terza in Finale B, l'Ag. Mumolo Davide, undicesimo nel Singolo Senior e per l'Ag. Della Valle Matteo che ha vinto la Finale B dell'Otto. Impresa storica dell'Ag. Bumbaca Veronica che a capovoga dell'Otto Femminile si piazza Sesta in una Finale fino ad oggi mai raggiunta dall'Italia in questa specialità. Weekend soddisfacente anche per gli Atleti del Settore Canoa impegnati in due manifestazioni importantissime, a conclusione di una stagione ricca di successi dove anche i più piccoli hanno saputo difendere orgogliosamente i colori delle Fiamme Oro.

Gli Atleti categoria Ragazzi del Settore Giovanile, Valerio Roscioli, Riccardo Caporuscio e Samuele Vona, sono stati impegnati nella gara Olympic Hopes a Poznan (Polonia). Le acque del Malta Lake hanno fatto da cornice ai successi dei giovani pagaiatori che hanno portato a casa una Medaglia di Bronzo e tanti buoni piazzamenti. Il Terzo gradino del podio è stato conquistato da Caporuscio nel C1 1000 metri Under 16, che ha ottenuto anche due Quarti Posti nel C2 200 e 500 metri Under 16 in coppia con Valerio Roscioli. Buoni risultati anche per il giovanissimo Samuele Vona che si è piazzato Ottavo nella Finale del C2 1000 metri Under 16 proprio in coppia con Roscioli.

Negli stessi giorni i piccoli pagaiatori del Settore Canoagiovani hanno concluso il circuito di gare Nazionali con l'appuntamento più importante dell'anno: la Finale Nazionale e Meeting delle Regioni, svolta nelle acque cristalline del Lago di Caldonazzo (TN).

I diciassette piccoli Atleti hanno conquistato diciannove Medaglie d'Oro, dodici d'Argento e tre di Bronzo.

Tra di loro dieci Atleti sono stati chiamati a rappresentare la Regione Lazio nelle gare riservate al Meeting sui 2000 e sui 200 metri, gareggiando nelle diverse categorie (Allievi B e Cadetti A) in barca singola, doppia e quadrupla. Alla Regione Lazio gli Atleti Fiamme Oro hanno regalato ben dodici Ori, sette Argenti e due Bronzi. Un bottino prezioso che apre le porte per un futuro rigoglioso di successi e che conclude una stagione dove la Polizia Di Stato è stata protagonista in ogni competizione.