Ce ne sarà davvero per tutti i gusti nel weekend alle porte per gli appassionati del podismo e gli affezionati del circuito "In Corsa Libera" di Opes Latina che riserva le tappe diciotto e diciannove del calendario. Domenica un doppio appuntamento con due super classiche vale a dire la Corsa del Pane Genzanese e il Semprevisa Gravity Trail.



Grande spettacolo sarà offerto dal Semprevisa Gravity Trail che si svolgerà sotto l'organizzazione delle ASD Gravity Bassiano e ASD Latina Runners, con il patrocinio del Comune di Bassiano. La corsa di montagna che si terrà in ambiente naturale, attraverso sentieri e mulattiere, giunge quest'anno alla sua quarta edizione. La gara avrà partenza ed arrivo in Bassiano in piazza Giacomo Matteotti. Si avvierà verso il Monte Semprevisa con scenari e panorami mozzafiato, distanza 18 km e dislivello +1200mt. Appuntamento alle otto B per ritiro pacco gara e pettorali. Ore 09.30 - Briefing e inizio gara alle ore 10. Le premiazioni si terranno alle ore 13.30 e a seguire zuppa party per tutti. Per maggiori info 3493144128.