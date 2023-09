Ancora una volta gli atleti di Sabaudia hanno fatto la differenza. Stiamo parlando dei Campionati Europei per club di Dragon Boat che si sono svolti a Ravenna dal 6 al 10 settembre che appunto hanno visto protagonisti gli atleti di Sabaudia che hanno ottenuto una prestigiosa medaglia d'oro sulla distanza dei 2.000 metri ed una medaglia d'argento e un'altra di bronzo rispettivamente sulle distanze dei 500 e dei 200 metri. Gli atleti, che hanno gareggiato con i colori del club Albadrago di Albano Laziale, sono: Giovanni De Stefani, Massimo Celani, Antonio Vona, Vincenzo Cestra, Roberta Ravagnin, Salvatore Guglielmino, Giacomo Carroccia, Antonio Bernardini e il capitano Fabio La Macchia.

«Un ringraziamento speciale - fanno sapere dal team di Sabaudia - va agli atleti dell'Albadrago ed al suo Presidente Giovanni Romani che hanno accolto gli atleti di Sabaudia come fossero a casa propria. Gli atleti di Sabaudia si sono dimostrati all'altezza dell'impegno agonistico battendo equipaggi più titolati come tedeschi, ungheresi ed ucraini». Insomma un risultato non da poco all'insegna della passione per lo sport la stessa che ha portato gli atleti della città delle dune sul podio ottenendo un risultato molto importante che sicuramente ha fatto differenza anche per il team che li ha ospitati. Questo a dimostrazione che lo sport vuol dire anche saper condividere la propria passione e le proprie capacità con altri team. Il dragone in questo caso ha unito dando il via ad una importante collaborazione.