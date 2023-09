Un finale mozzafiato quello della Festa dello Sport a Terracina, la kermesse, ideata dal Comitato Provinciale di Opes Latina al fine di promuovere gli sport e le realtà sportive del territorio, ha accolto presso il Parco la Pineta di Terracina centinaia di persone nella due giorni.

Il format, fin ora attuato sul territorio di Latina, nella sua edizione zero a Terracina ha conquistato il popolo terracinese di tutte le fasce d'età, infatti sia grandi che piccini hanno potuto avvicinarsi alle realtà associative locali, praticando sport gratuitamente ed ammirando le numerose esibizioni che si sono svolte sul palco di Opes.

La macchina organizzativa di Opes Latina in collaborazione con l'Amministrazione del Comune di Terracina si è messa in moto con lo scopo di portare nella città un format che consentisse a chiunque di avvicinarsi alle buone pratiche sportive, tutto questo in vista anche dello Sportcity Day, giornata nel quale 140 città in tutt'Italia si sono mosse al fine di promuovere lo sport nei parchi urbani e nelle piazze, consentendo la creazione di palestre a cielo aperto

"Due giorni meravigliosi di sport e ragazzi. – esordisce il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti - Lo Sport rappresenta uno strumento di indipendenza sia per i giovani che per gli adulti. Tantissime sono le persone soddisfatte di questa iniziativa le quali hanno potuto provare un gran numero di sport sia in pineta che sulla spiaggia. Sono molto soddisfatto della riuscita dell'evento"

"Grazie ad Opes per aver organizzato tutto questo ed a Sportcity Day che ci ha permesso di portare a Terracina la Festa dello Sport. – afferma l'Assessore allo Sport Alessandra Feudi - Vista la grande partecipazione, questo sarà un format che sicuramente troverà seguito nei prossimi anni, vista anche la vicinanza dell'Amministrazione del Comune di Terracina allo sport"

"Un ringraziamento speciale va all'Amministrazione Comunale di Terracina la quale ci ha ben accolto l'iniziativa, mettendoci a disposizione un'ampia area dove poter coinvolgere il maggior numero di persone, e tutte le associazioni che si sono rese disponibili a realizzare il format della Festa dello Sport nella loro terra – afferma Daniele Valerio Presidente Provinciale di Opes Latina – Il successo della Festa dello Sport deriva dal suo storico di quindici anni di esperienza nel capoluogo pontino, dove ogni anno raduna centinaia di sportivi, associazioni e pubblico, con spettacoli di ogni disciplina, musica, esibizioni, spero vivamente sia una manifestazione ed un format replicabile nel corso degli anni anche per il Comune di Terracina!"

Un grande successo quello portato a casa dal Comitato Provinciale di Opes Latina, il quale ancora una volta si afferma una garanzia nel mondo delle manifestazioni sportive.