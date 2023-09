Si è svolta oggi pomeriggio a San Felice Circeo la conferenza stampa per la presentazione delle Feste dello Sport della Pontina – Comunità Europea dello Sport 2024, premiata da Aces Europe su riconoscimento della Commissione Europea. Un momento di dialogo fra gli enti in vista del prossimo anno, il 2024, che sarà l'anno europeo dello Sport, nel quale la comunità pontina giocherà un ruolo da protagonista. Presenti l'assessore allo Sport di San Felice Circeo, Felice Capponi, il rappresentante di Aces Alessio Di Maio, il delegato del Comitato Italiano Paralimpico Renato Latini, il consigliere comunale con delega allo Sport di Sabaudia Massimo Mazzali, l'assessore allo Sport di Fondi Fabrizio Macaro e il consigliere comunale delegato allo Sport di Pontinia Simone Coco.

A fare gli onori di casa, portando i saluti del sindaco Monia Di Cosimo, è stato l'assessore allo Sport di San Felice Circeo, Felice Capponi. «Siamo onorati – ha affermato – di far parte di questa Comunità. Lo Sport, per il nostro paese, è anche un motore di sviluppo e sono anni che proviamo a destagionalizzare il turismo proprio grazie all'attività sportiva, che ci sta dando risultati davvero entusiasmanti. Abbiamo riscontrato che c'è grande voglia di sport, soprattutto di sport all'aperto nel post-pandemia, e le temperature miti del nostro territorio ci aiutano. Ringraziamo Aces, il nostro Comune capofila che è Sabaudia, nonché tutti gli enti che fanno parte di questa realtà. Come Comune, noi metteremo il massimo impegno e siamo convinti che il 2024, grazie alla sinergia tra questi otto territori uniti dallo Sport, sarà da ricordare».