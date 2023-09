Duslo Sala-Pontinia 34-29 (p.t. 14-12)

HK Slovan Duslo Sala: Furgaláková, Kusyová, Olláhová, Pócsíková 5, Vargova 2, Scipova 10, Takacova 5, Konigova 4, Pastorekova 5, Varjassiova 1, Holesova 2, Matusincova 1, S. Ratvajska, Bilova, Palova, L. Ratvajska. All. Pcola.

HC Cassa Rurale Pontinia: Mkadem, Sitzia, Podda 6, Lucarini 6, D'Ambrosio 1, Colloredo 3, Crosta, Panayotova 3, Conte 4, Stettler 3, Manzo, Saraca, Lo Biundo, Apuzzo, Stefanelli 3. All. Laera – Nasta

Arbitri: Justas Ivanauskas (LTU), Edvinas Jencevicius (LTU). Del. Lada Palatinus (CZE)



Non è bastata la vittoria in gara-1 per l'HC Cassa Rurale Pontinia che esce sconfitta (34-29) nel return match, sempre in Slovacchia, per mano delle padrone di casa dell'HK Slovan Duslo Sala. La formazione di Pontinia, in virtù della differenza reti (la vittoria era stata di misura, 30-31), esce al round 2 dell'EHF European Cup: anche nella scorsa stagione il Pontinia aveva vinto la prima partita per poi cedere nella seconda. Nonostante il risultato negativo il Pontinia ha dimostrato di poter dire la sua anche in campo europeo grazie a un bilancio complessivo che la vede in equilibrio con due vittorie e due sconfitte.