Il Cisterna Volley vince la prima semifinale del quadrangolare di Corigliano - Rossano superando 3-1 il Palmi e guadagnandosi il diritto di giocare la finale contro la vincente tra i bulgari dell'Hebar Volley e il Gioiella Prisma Taranto.

«Sono molto contento di questa partita e ora ci prepariamo a giocare la finale, posso dire che abbiamo giocato una partita molto intensa contro una squadra che ci ha aggredito molto e difeso tantissimo, sono molto contento di questo, ci hanno anche aggredito molto con la battuta flottante - ha spiegato coach Guillermo Falasca a fine partita - Ci è servito molto per lavorare perché in questo momento siamo incompleti e questo tipo di partite intense ci permette di fare un lavoro importante: noi abbiamo anche sofferto e penso che a livello di servizio abbiamo sbagliato qualcosa ma abbiamo fatto anche tanti molti aces, siamo stati bravi anche a muro e su questo bisogna continuare a lavorare bene».

In avvio di partita coach Guillermo Falasca schiera Saitta in regia e Theo Faure opposto, Jordi Ramon e Finauri schiacciatori laterali, Rossi e Mazzone al centro con Piccinelli libero, poi nel corso del match spazio praticamente a tutti gli altri giocatori a disposizione.

Il Cisterna Volley vince il primo set 25-20 in 26 minuti trascinata dagli otto punti totalizzati dal martello spagnolo Jordi Ramon che ha attaccato con il 62%. Il Cisterna ha messo molta pressione dalla linea dei nove metri mentre il Palmi ha risposto con lo specialista Pawel Starabwa che ha realizzato sette punti nel primo parziale. Sostanziale equilibrio tra le due squadre nella prima parte (7-8 e 16-15) poi il Cisterna ha piazzato un primo break (21-18) che le ha permesso di prendersi un margine di vantaggio portato avanti fino alla fine (25-20). Il Cisterna Volley si prende anche il secondo parziale (25-23) e ritrova l'incisività di Theo Faure che cresce nel rendimento arrivando al 56% in attacco, così come il giovane Finauri (4 punti e 57%): ancora equilibrio in avvio di set con il Cisterna avanti 8-7 e 16-14, poi i pontini riescono a chiudere 25-23 in 25 minuti di gioco con praticamente tutti i giocatori coinvolti. Nel terzo spicchio di gara, con il Cisterna Volley avanti 2-0, il Palmi riapre la partita e si prende il set 23-25. Gli avversari scappano subito (6-8), Cisterna rientra (16-14) e legittima un vantaggio importante (21-18), poi il Palmi ricuce lo svantaggio e supera 23-25 Faure e compagni. Nel quarto set il Cisterna conquista la finale vincendo 25-16 con ben 10 punti dell'opposto francese Theo Faure che chiude il parziale con l'89% in attacco, così come Mazzone che mette a referto 7 punti (80%) di cui uno a muro. Il Cisterna cresce notevolmente in attacco facendo registrare il 62% contro il 39% del Palmi. Prima sgasata del Cisterna che mette il naso avanti 16-10, un vantaggio che strappa in due il set (21-14) e si concretizza con il 25-16 finale in 23 minuti. Domani sera il Cisterna giocherà, alle ore 19:00, contro la vincente del secondo match tra l'Hebar Volley e il Gioiella Prisma Taranto. A prescindere dal risultato il Cisterna resterà in Calabria anche per la sfida del lunedì contro i bulgari dell'Hebar, formazione infarcita di giocatori che hanno avuto un ruolo di primo livello in Superlega.

CISTERNA VOLLEY - OMI FER PALMI 3-1

CISTERNA VOLLEY: De Santis (lib.), Tosti, Finauri 9, Anellucci, Giani, Ramon 15, Saitta, Piccinelli (lib.), Faure 25, Rossi 9, Czerwinski, Mazzone 17, Efe Bayram. All. Falasca

OMI FER PALMI: Cottarelli 2, Giuliani (lib.), Iovieno, Gitto 4, Donati (lib.), Amati, Stabrawa 22, Maccarone, Russo, Corrado 12, Rau 3, Pellegrino, Carbone 4. All. D'Amico

Parziali: 25-20 (26'), 25-23 (25'), 23-25 (28'), 25-16 (23')