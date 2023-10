Cala il sipario sul Campionato Italiano Classi Olimpiche 2023 con una domenica soleggiata e di vento leggerissimo, che ha consentito di regatare soltanto ai 49er e ai 49er FX. Tutte le altre classi sono rimaste a terra in attesa del vento, fino a quando i Comitati di Regata hanno annullato le prove in programma.

Nelle acque del Golfo di Ancona, dal 26 settembre al 01 ottobre 2023, circa 200 velisti si sono contesi nove titoli nazionali assoluti nelle specialità olimpiche che faranno parte dei Giochi di Parigi 2024.



Abilmente coordinati dal DT Pierluigi Fornelli e dagli allenatori della Sezione Vela, Gianfranco Sibello e Giorgio Poggi, i nostri portacolori, reduci dagli eccellenti risultati ottenuti con la nazionale italiana ai mondiali unificati di Den Haag (NED), riconfermano il loro ottimo stato di forma anche in ambito nazionale e portano a casa quattro medaglie (due d'argento e due di bronzo) e ben quattro titoli italiani nelle classi olimpiche iQfoil-W, ILCA 6, ILCA 7 e 470 mixed.

iQfoil M-F



Nel windsurf foil femminile, ennesimo successo per la nostra Marta MAGGETTI! La cagliaritana, dopo aver staccato il pass olimpico per nazione ai campionati mondiali di Den Haag (NED) conquista, per il quarto anno consecutivo, il Titolo italiano nella classe iQfoil femminile.

Nella tavola maschile, medaglia d'argento per il windsurfista romano Luca DI TOMASSI, autore di ottimi parziali di regata.

ILCA 6 ed ILCA 7



Sul podio del singolo femminile ben tre atlete gialloverdi che si sono contese fino alla fine l'ambito titolo.

L'oro va alla giovanissima Chiara BENINI FLORIANI, l'argento a Carolina ALBANO e il bronzo a Matilda TALLURI. Conclude invece in ottava posizione l'olimpionica Silvia ZENNARO.

Nel laser maschile arriva un altro titolo italiano grazie ad una prova in rimonta del neo-finanziere Dimitri PERONI. Ottimi i parziali del gardesano che lasciano ben sperare in chiave olimpica.

470 mixed



Successo assoluto anche per il finanziere Alessandra DUBBINI che conquista il Titolo italiano all'esordio ufficiale con il nuovo timoniere Giacomo Ferrari (MM). I due azzurri hanno dimostrato da subito grande intesa riuscendo a blindare il titolo addirittura con un giorno di anticipo.

49er FX

Nello skiff femminile la nostra Carlotta OMARI, in coppia con Sveva Carraro (Aeronautica Militare) conclude la rassegna in terza posizione.

Ad onorare con la loro presenza il Team gialloverde, il Gen.B. Antonio Marco Appella, Comandante del Centro Sportivo ed il Vicecomandante Tecnico-Agonistico, il T.Col. Gabriele Di Paolo, i quali, alla vigilia della finale, hanno voluto salutare e supportare tutti gli atleti in gara.

Il Trofeo Carlo Rolandi



In ricordo del Presidente Onorario FIV, figura storica della vela italiana, ex presidente federale e atleta olimpico, nel 2021 la Federazione Italiana Vela istituì il "Trofeo Challenge Carlo Rolandi" da assegnare al circolo risultato primo nella classifica a punti per le prestazioni dei propri equipaggi.

Ad aggiudicarsi la terza edizione del prestigioso premio è stata nuovamente la Sezione Vela della Guardia di Finanza.

Grande la soddisfazione dell'intero Team delle "Fiamme Gialle", capitanato per l'occasione dal Gen.B. Antonio Marco Appella, il quale ha voluto condividere fino in fondo le ottime prestazioni dei nostri campioni, alzando personalmente il trofeo di squadra conferito per la quinta volta consecutiva ad un team davvero stellare