Si avvicina il momento della verità, quello che tutti attendono, tecnico e giocatori in primis. Domenica 22 ottobre, infatti, i campioni d'Italia di Trento faranno visita alla Cisterna Volley, pronta a bagnare il proprio esordio in campionato contro una delle "corazzate" di questa Superlega. Il Cisterna, che nei giorni scorsi aveva partecipato al quadrangolare di Corigliano-Rossano ha continuato il programma di allenamenti al palazzetto in vista della partecipazione al torneo di Gubbio in programma il 14 e 15 ottobre. Il torneo "Spirito di Squadra" 2023 vedrà in campo, oltre al Cisterna di coach Guillermo Falasca, anche Taranto, Padova e i greci del Panathinaikos. Sarà un ulteriore banco di prova in cui il tecnico spagnolo potrà iniziare a immaginare di poter utilizzare tutti i giocatori a disposizione nella rosa: il turno Efe Bayram, che dopo il campionato europeo ha svolto un periodo di allenamento differenziato, è stato utilizzato con parsimonia in Calabria e potrebbe tornare utile alla causa pontina in Umbria. Sempre in Umbria potrebbero essere a disposizione anche Peric e Nedeljkovic impegnati in Giappone con le loro nazionali.

Al loro arrivo in Italia verranno valutate le condizioni fisiche e poi verrà scelta la strategia migliore per il loro utilizzo. Intanto la squadra sosterrà un allenamento congiunto con l'Aversa, poi sarà la volta di prepararsi per la trasferta di Gubbio che sarà l'ultimo impegno amichevole prima dell'inizio della stagione di Superlega in programma la domenica successiva. In vista dell'inizio della Superlega continua a crescere l'attesa in città con gli appassionati che stanno continuando ad abbonarsi per seguire le partite della squadra: ogni mercoledì e venerdì, dalle 17.30 fino alle 18.30, presso il botteghino del palazzetto dello sport di Cisterna sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento riservando il proprio posto per tutta la stagione. L'abbonamento può essere sottoscritto anche online sul sito Vivaticket. https://www.vivaticket.com/it/Ticket/cisterna-c-e-campagna-abbonamenti-2023-24/213572. Intanto in Giappone continua il torneo di qualificazione olimpica dove sono impegnati i due giocatori serbi del Cisterna Volley. A Tokyo Pavle Peric e Aleksandar Nedeljkovic si stanno mettendo in evidenza con la maglia della loro nazionale dopo aver giocato anche il campionato europeo che li ha visti in prima linea. Nella vittoria per 3-0 con la Finlandia il centrale del Cisterna Volley ha chiuso il match con otto punti mentre Peric ha messo sei palloni a terra di cui uno dalla linea dei nove metri. La Serbia poi ha infilato due sconfitte consecutive, la prima (in tre set) contro i padroni di casa del Giappone mentre la seconda, sempre 3-0, contro gli Usa.