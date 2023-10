Senza un attimo di sosta, il secondo campionato nazionale di basket non ammette intervalli. E così, dopo la sfida di sabato scorso persa contro Cremona, ecco materializzarsi al "PalaBianchini" (palla a due alle 20.30) la "corazzata" Acqua San Bernardo Cantù. Avversario, nemmeno a dirlo, un tantino proibitivo, a maggior ragione per una squadra, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, costrettà già a leccarsi le ferite dopo soltanto due giornate di campionato. Per carità, non sono queste le partite da vincere, ma è pur vero che la classifica va mossa, costi quel che costi e, soprattutto, contro ogni avversario.

Morale della favola, che ci auguriamo a lieto fine, quella di questa sera sarà una partita impegnativa per i ragazzi di Coach Di Manno che dovranno rimanere concentrati e uniti per tutta la durata del match per tenere testa a una delle squadre create per disputare una stagione di vertice e puntare al salto di categoria.

I nerazzurri, reduci dalla sfida persa al photofinish sabato scorso con Cremona, non hanno ancora smosso il proprio punteggio in classifica e proveranno a sfruttare al meglio l'opportunità di giocare nuovamente tra le mura amiche.

L'avversario - I canturini, che di punti in classifica ne hanno 2 (frutto del successo esterno a Cremona, 87-90, all'esordio) arriveranno a Latina dopo aver giocato in casa, anche loro, una sfida decisa negli ultimi secondi e che ha visto gli uomini guidati da Coach Cagnardi (subentrato dopo l'esonero di Meo Sacchetti) cedere il passo a Treviglio con il risultato di 89-90.

Le parole della vigilia - «Per riuscire a competere con una squadra di prima fascia come Cantù, avremo bisogno di disputare una partita di grande attenzione su entrambi i lati del campo, cercando di imporre il nostro ritmo, senza timore reverenziale», queste le anticipazioni di coach Di Manno.

«Cantù è una squadra solida. Dal canto nostro, siamo consapevoli che la gara sarà una dura lotta fino alla fine, ma siamo fiduciosi che ne usciremo vittoriosi», ha tenuto a precisare, invece, l'americano Gaines, grande protagonista della sfida di sabato scorso contro Cremona, ma non al punto dal condurre i propri compagni alla vittoria finale.