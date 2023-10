La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha giocato una partita difficile contro un avversario, l'Acqua San Bernardo Cantù, dalle indubbie qualità tecniche e fisiche. Meritevole da parte degli uomini di Coach Di Manno la buona reazione avuta nell'ultimo quarto, quando i nerazzurri sono riusciti a giocare con maggiore fluidità, non si sono dati per vinti e hanno recuperato un divario, che in alcuni tratti di gara è arrivato a 30 punti di distacco (71-41 al 27'). Il risultato finale 70-81, che ha visto la vittoria della squadra ospite, abile nel rimanere sempre in vantaggio, è accettabile tenendo conto del calibro della corazzata che è scesa sul parquet del PalaBianchini.

Gara da archiviare in tempi rapidissimi, perché domenica Capitan Fall e compagni scenderanno di nuovo in campo e la concentrazione dovrà essere ai massimi livelli per affrontare la prima di due trasferte consecutive. I pontini, infatti, affronteranno a domicilio prima Rieti e poi Milano. Un calendario certamente non semplice in questo mese di ottobre, ma non vi è dubbio che la Benacquista continuerà a impegnarsi per riuscire a smuovere il proprio punteggio nella classifica del girone verde del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Il prossimo appuntamento è per domenica 15 ottobre 2023 alle ore 18:30 al PalaSojourner, dove i nerazzurri affronteranno a domicilio la Real Sebastiani Rieti in occasione della quarta giornata del Campionato.

Latina - Cantù 71- 81 (20-30; 12-21; 15-23; 23-7)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Amo, Gaines 9, Collazo ne, Moretti 12, Fall 2, Mladenov 4, Alipiev 11, Parrillo 8, Viglianisi 9, Cicchetti 13, Romeo 2. Coach: Di Manno. Vice: Cavazzana. Assistente: Tricarico.

Acqua San Benedetto Cantù

Baldi Rossi 11, Berdini 2, Nikolic 11, Nwohuocha, Tarallo, Bucarelli 5, Hickey 24, Burns 9, Young 19, Clerici ne. Coach: Cagnardi. Assistenti: Costacurta, Sacchetti T.

Arbitri: Gagliardi di Alatri (FR), Mottola di Taranto, Giunta di Ragusa.