Continua senza sosta il Campus Fiamme Gialle per i ragazzi dell'Istituto Superiore Betty Ambiveri" di Presezzo (BG), ospiti del III Nucleo Atleti di Sabaudia. Dopo aver visitato le bellezze di Roma martedì, giovedì è stata la volta della scoperta di Gaeta e della sua Scuola Nautica della Guardia di Finanza. Arrivati davanti la Caserma "Bausan", storica sede della Scuola Nautica, gli studenti sono stati accolti dai finanzieri in servizio hanno illustrato loro l'attività svolta dalla Guardia di Finanza in mare. Successivamente sono stati accompagnati a bordo del pattugliatore "Mazzei", dove hanno visitato la sala motori, la sala conferenze e tutte le strumentazioni di bordo utili al servizio di Polizia del mare.

Terminata la visita sono stati accompagnati in una passeggiata per il centro storico della città, fino ad arrivare al Castello Aragonese di Gaeta, sede della Caserma "Mazzini" che dal 2016 ospita la sezione distaccata del Museo Storico del Servizio Navale della Guardia di Finanza. Nel pomeriggio di gli studenti hanno raggiunto la città di Formia per recarsi presso il Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli", dove ad accoglierli hanno trovato le unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Attirati dalla presenza dei cani, i ragazzi hanno assistito alla dimostrazione di un'attività anti droga e di ricerca di sostanze esplosive. Terminata l'attività con i finanzieri, i 13 studenti hanno visitato il Centro di Preparazione Olimpica cimentandosi in delle gare di corsa sul pistino dei 100 metri al coperto.