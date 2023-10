Limiti di tenuta fisica e, soprattutto, mentale. Un leitmotiv che anche ieri sera ha finito per accompagnare la Benacquista Assicurazioni Latina Basket verso la quarta sconfitta in altrettante partite di questo catastrofico avvio di campionato. Ieri sera a Rieti, il quintetto di coach Di Manno ha giocato alla pari fino all'intervallo, facendo anche meglio al ritorno in campo, prima di lasciare il via libera alla formazione di casa. Il 18-5 di parziale nella metà bassa dell'ultimo periodo, lo specchio fedele di una crisi ormai latente, alla quale bisognerà porre rimedio.

Rieti - Latina 90 - 70 (24-25; 21-16; 20-18; 25-11)

Real Sebastiani Rieti

Sarto 5, Frattoni, Petrovic 14, Hogue 11, Ancellotti 6, Johnson 22, Raucci 5, Italiano 6, Nobile 3, Bidarra ne, Spanghero 18. Coach Rossi. Vice Ruggieri. Assistente Miluzzi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Gaines 17, Amo ne, Parrillo 6, Romeo 16, Mladenov 2, Cicchetti, Viglianisi, Fall 2, Moretti 9, Alipiev 18, Collazo ne. Coach Di Manno. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Arbitri: Rudellat Marco di Nuoro, Moretti Mauro di Marsciano (PG), Doronin Vlasdislav di Perugia.