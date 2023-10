Dopo l'esordio casalingo contro la Shedirpharma Sorrento la Plus Volleyball Sabaudia si prepara alla prima trasferta della stagione, sabato 21 ottobre alle ore 17, affronterà la Just British Bari. Si tratta della seconda partita del campionato di Serie A3 Credem Banca per Sabaudia che si trova a confrontarsi sul campo contro una squadra, il Bari, che ha dimostrato grande valore contro il temibilissimo Macerata. Luogo dello scontro il Palasport di Carbonara. Grande aspettative su questa partita nutrono entrambi i team, reduci da due sconfitte, che ne aumentano la voglia di rivalsa. Ovviamente il Bari ha il vantaggio di giocare tra le mura domestiche, ma la sete di punti della squadra pontina non è da sottovalutare.

Leondino Giombini (coach Plus Volleyball Sabaudia): "Credo che sarà un match combattuto, dove ce la giocheremo alla pari. Tuttavia questo è un leitmotiv del campionato, molto livellato verso l'alto. Dobbiamo sforzarci di fare meno errori in battuta, infatti nella partita contro il Sorrento a fronte di 6 ace ne abbiamo commessi ben 24. Un altro elemento sicuramente da migliorare è il muro, ma ci stiamo lavorando. Al netto di ciò credo che possiamo giocarcela bene".

Francesco Andriola (Plus Volleyball Sabaudia): "Penso che dopo la partita di domenica contro il Sorrento arriveremo a Bari con una testa diversa. Non possiamo e non vogliamo commettere gli stessi errori dell'esordio. Abbiamo peccato nelle palle importanti ma cercheremo di non farci cogliere nuovamente in fallo. Mi aspetto una partita molto combattuta, ma noi ci saremo. Invito tutti i cittadini, che per motivi di distanza non potranno essere presenti, a seguirci sul canale Youtube ufficiale della Lega".