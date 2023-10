È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di Cisterna di Latina e il Latina Calcio per la gestione dello stadio Domenico Bartolani. L'affidamento è immediatamente operativo e ha durata dieci anni con un canone pari a 20mila euro per ciascun anno.

Il concessionario si fa carico, tra l'altro, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi relativi a tutte le utenze, della gestione dell'impiantistica e sicurezza, sorveglianza, pulizia e custodia di strutture, impianti e relative attrezzature presenti, delle spese per il personale addetto e ausiliario, delle safety e security.

È previsto inoltre, nell'ambito delle proposte migliorative, la realizzazione di un locale ristoro e area bar a supporto dell'intera struttura, e la realizzazione di impianti e strutture sportive negli spazi fuori dal perimetro campo di gioco, come un campo multifunzione per calcio a 5, volley, basket, oppure uno o più campi di paddle, campo di bocce professionale, una palestra o area per fitness.

La società mette a disposizione del Comune a titolo gratuito l'impianto sportivo per un massimo di 30 giornate all'anno per lo svolgimento di attività comunali o manifestazioni a carattere cittadino, regionale, nazionale e internazionale.

Al momento della sigla dell'atto di convenzione erano presenti il sindaco Valentino Mantini, l'assessora allo sport Emanuela Pagnanelli, il responsabile del procedimento arch. Paolo Valeri, il presidente del Latina Calcio 1932 Antonio Terracciano e il dirigente della società Vincenzo Terracciano.

«Abbiamo sancito un accordo importante per la valorizzazione dello stadio Bartolani ma anche per il rilancio dell'attività calcistica a Cisterna – hanno commentato il sindaco Mantini e l'assessora Pagnanelli -. Il concessionario solleverà l'Ente di tutti gli oneri relativi al mantenimento e funzionamento del complesso sportivo, garantendo la fruibilità ai soggetti in situazione di disagio fisico e sociale, e all'associazionismo».