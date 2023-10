Cambiamenti in arrivo alla guida dello sport pontino targato Coni. Ieri ha rassegnato le sue dimissioni la delegata provinciale, la latiense Alessia Gasbarroni. Questo il messaggio affidato ai social: "Essendo venute meno le condizioni per operare in serenità, ho deciso di dimettermi dalla carica di Delegato CONI Latina. Voglio ringraziare tutti coloro che, nel mondo sportivo, istituzionale e politico, in questi anni, hanno dimostrato spirito di collaborazione e disponibilità. Spero di essere riuscita, con il mio operato, ad offrire supporto alla comunità. Io, personalmente, ne esco arricchita dalla bella esperienza e da nuovi rapporti con persone speciali. Rimango comunque a disposizione di ognuno e continuerò a lavorare per il bene del territorio. Grazie ancora a tutti".