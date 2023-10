Trapani è di un'altra categoria, questo ieri sera, semmai ce ne fosse bisogno, lo abbiamo visto e capito, ma al di là delle qualità tecniche dei siciliani, con un Matteo Imbrò devastante, la spiegazione che vorremmo tanto avere da chi di dovere, è se questa nostra benedetta squadra, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, abbia voglia o meno di lottare per restare in serie A2. A tutt'oggi, siamo onesti, a noi sembra proprio di no. Per carità, la partita con i siciliani era una di quelle improponibili sulla carta, ma quello che manca ai ragazzi di Di Manno è la grinta necessaria per provare a colmare il gap in partenza, a questo punto e allo stato attuale delle cose, con tutti. La sesta sconfitta in altrettante partite di questo devastante inizio di campionato, il comun denominatore di ciò che affermiamo. Poi, cosa ancora più umiliante, i 104 punti quasi in scioltezza messi a referto da Trapani, che quando si è trattato di passeggiare sulle macerie di Latina, lo ha fatto senza colpo ferire: 81-104 il finale.

Latina - Trapani 81- 104 (17-29; 22-26; 26-25; 16-24)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Gaines 13, Amo, Parrillo 8, Romeo 12, Mladenov 2, Cicchetti 6, Viglianisi, Fall 12, Moretti 12, Alipiev 16, Collazo. Coach Di Manno. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Trapani Shark

Horton 8, Notae 16, Renzi 4, Imbrò 21, Mian 11, Pugliatti, Mollura 5, Mobio 17, Marini 6, Rodriguez 5, Pullazi 11. Coach Parente. Vice Quillici. Assistente Latini.

Arbitri: Radaelli Roberto di Porto Empedocle (AG), Tarascio Sebastiano di Priolo Gargallo (SR), Praticò Francesco di Reggio di Calabria.

