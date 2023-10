Quelli che da qui al mese di dicembre accompagneranno la nazionale olimpica di canottaggio nel lungo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno, potrebbero essere gli ultimi raduni azzurri della storia remiera di Sabaudia.

Ieri mattina il sindaco, Alberto Mosca, ha incontrato in comune il presidente della Federazione, Giuseppe Abbagnale (era presente anche il vice, Michelangelo Crispi, ndr) e il Direttore Tecnico, Francesco Cattaneo, oltre a tutto il gruppo azzurro (tecnici e atleti) in raduno nella "Città delle dune" per un saluto... «doveroso - ha spiegato il primo cittadino - ad una nazionale che rappresenta uno dei fiori all'occhiello dello sport italiano. Per noi è motivo d'orgoglio e di grande soddisfazione avervi qui».



Ecco, appunto. Il presidente Abbagnale, intervenuto un attimo dopo, nel ringraziare il primo cittadino per l'invito, non ha potuto distogliere l'attenzione da quelle che sono le problematiche legate alla "Vinca" (Valutazione di incidenza ambientale) inerenti il lago di Paola che, come tutti sanno, è all'interno di un parco nazionale: «Restrizioni che ci porteranno in maniera definitiva lontano da Sabaudia. Stiamo parlando di una nazionale olimpica, che a Sabaudia sta bene, ma che deve necessariamente allenarsi in un certo modo. Oggi tutto questo non è più possibile e allora siamo noi a togliere il disturbo». Parole forti quello del numero uno del remo azzurro, ribadite a chiare note anche dal Direttore Tecnico, Francesco Cattaneo.



C'è da dire che il sindaco Mosca, ieri mattina, sollecitato sull'argomento a dir poco scottante (ricordiamo che lo sport del remo, grazie ai Gruppi sportivi militari e ai club, "abita" a Sabaudia da settant'anni, ndr) ha cercato di rassicurare il presidente Abbagnale.



«Il problema è serio, mi sto già adoperando affinché qualcuno molto in alto ci ascolti e capisca che ospitare la nazionale olimpica di canottaggio sulle acque del lago, non è soltanto motivo di vanto, ma anche di crescita della nostra comunità. Nei prossimi giorni incontrerò - ha tenuto a precisare il sindaco Mosca - anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: vogliamo fare di tutto affinché si trovi una soluzione a questa cosa e che la nazionale olimpica di canottaggio possa restare a Sabaudia». La speranza, si sa, è ultima a morire, ma l'idea che ci siamo fatti è che questi saranno, molto probabilmente, gli ultimi due mesi dell'italremo a Sabaudia.