Un palcoscenico nuovo di zecca e di una certa importanza, il restaurato Palazzetto di viale Tiziano a Roma, ha tenuto a battesimo ieri sera la prima vittoria in campionato della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, capace di trovare all'intervallo la voglia di reagire a due primi quarti di gioco simili agli ultimi e di vincere una partita di vitale importanza, proprio perché contro una delle dirette concorrenti al discorso salvezza, per il prosieguo della stagione. Il 76-86 rifilato alla Luiss, molto più che una semplice boccata d'ossigeno per il quintetto di coach Di Manno, capace di rivoltare nel secondo tempo una partita che, tanto per cambiare, con una difesa a dir poco approssimativa, si era messa male.

Parrillo e Alipiev su tutti, ma anche Gaines e Cicchetti, hanno trovato modo e tempo di caricarsi il gruppo sulle spalle e di condurlo al successo.