Al terzo tentativo Cisterna trova il primo successo stagionale. I pontini raccolgono la prima gioia in campionato superando Milano con un netto 3 a 0. Una vittoria strameritata, costruita con un primo set quasi perfetto e poi legittimando la superiorità in campo sia nel secondo e anche nel terzo atto della sfida, quest'ultimo più equilibrato ma che ha visto Cisterna comandare per larghi tratti.

Cisterna - Milano 3-0 (25-14; 25-15; 25-23)

Cisterna Volley

De Santis (L) ne, Finauri ne, Ramon 14, Saitta, Piccinelli, Faure 18, Rossi ne, Czerwinski, Mazzone 7, Bayram 5, Nedeljkovic 4, Peric 8. All.: Falasca

Allianz Milano

Kaziyski 6, Mergarejo Hernandez 5, Zonta, Catania (L), Vitelli, Reggers 3, Loser 4, Innocenzi ne, Piano 1, Ishikawa 13, Porro, Colombo (L) ne, Dirlic. All:: Piazza

Arbitri: Rocco Brancati (Città di Castello) e Antonella Verrascina (Roma)

Note: Cisterna Volley: ace 1, err.batt. 13, ric.prf 29%, att. 52%, muri 12. Allianz Milano: ace 3, err.batt.9, ric.prf 22%, att. 31%, muri. 2. Spettatori 1142. MVP: Theo Faure (Cisterna Volley)