Peggio di così non si può giocare a pallacanestro, davvero no. Nella domenica in cui avrebbe dovuto dare un senso compiuto alla vittoria di mercoledì scorso a Roma, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket trova modo e tempo per regalare al proprio pubblico una prestazione imbarazzante. Vigevano, di contro, ha finito per passare al "PalaBianchini" con estrema facilità, rifilando ai nerazzurri un +25 che vale già molto in chiave salvezza, anche se siamo soltanto alla nona giornata di andata di questo disastroso inizio di campionato: 66-91 il finale di una partita che non è mai stata tale.

Latina - Vigevano 66-91 (15-25; 17-26; 14-23; 20-17)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Amo ne, Gaines 16, Collazo ne, Moretti 9, Fall, Mladenov, Alipiev 2, Parrillo 12, Viglianisi 2, Cicchetti 21, Romeo 4. Coach: Di Manno.

Elachem Vigevano 1955

Leardini 14, Bettanti, Smith 13, Wideman 13, Bertoni, Amici 9, Strautmanis 2, Bertetti 7, Battistini 17, Rossi 2, Perroni 14. Coach: Pansa

Arbitri: Foti di Bareggio (Milano), Coraggio (Sora, Frosinone), Spessot (Gradisca Isonzo, Gorizia)